Fortes chaleurs : comment aider son animal de compagnie ?

Un chien et un chat (illustration)

publié le 30/07/2020 à 19:06

Alors que les températures vont dépasser les 30 degrés sur une bonne partie du territoire français vendredi 31 juillet, une attention soutenue doit être portée aux animaux domestiques. Chiens, chats ou encore nouveaux animaux domestiques comme les lapins ou les chinchillas sont en effet bien plus sensibles à la chaleur que les humains, notamment à cause de leur fourrure. Chaque année, des décès d’animaux à cause de la chaleur sont constatés.

Pour les aider, n’hésitez pas à surveiller votre animal pour guetter tout signe inhabituel témoignant d’un coup de chaleur. Ainsi, un animal haletant alors qu’il ne fait aucun effort ou au regard fixe doit vous alerter.

Afin de préserver au mieux la santé de votre animal, veillez à le maintenir à l’ombre au maximum et à lui laisser de l’eau à plusieurs endroits afin qu’il en ait toujours à disposition. Vous pouvez également l’humidifier. S’il accepte l’eau, un bain est tout indiqué. Pour les animaux un peu plus réticents, un brumisateur ou un chiffon mouillé à passer sur son pelage fait l’affaire. Il faut tout faire pour aider son chien ou son chat, animaux qui ne transpirent pas, à réguler sa température.

Question alimentation, notamment pour le chat qui n’est pas un grand buveur, donner plus de pâtée que d’habitude peut être un bon moyen d’éviter la déshydratation. Enfin, il faut bien sûr éviter de promener son animal en pleine journée pour ne pas qu’il se brûle les coussinets ou attrape un coup de chaud à cause du soleil. Sortez plutôt votre animal en fin de soirée ou tôt le matin lorsque les températures sont plus clémentes.