publié le 29/01/2019 à 08:23

Secrétaire d'État à la Protection de l'enfance. C'est sous cette fonction qu'Adrien Taquet, député de La République En Marche et proche d'Emmanuel Macron, a fait son entrée au gouvernement, le 25 janvier dernier. Il occupe cette fonction auprès d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé et des Solidarités.



Invité à l'antenne de RTL, Adrien Taquet explique que "la protection de l'enfance est un angle mort de la République (...) Il y a beaucoup d'enfants que l'on protège et que l'on sauve. Mais il y a un certain nombre d’enfants pour qui la promesse républicaine n'est pas garantie".

Le secrétaire d'État revient sur son engagement en politique aux côtés du président de la République. "Ce qui m'a séduit chez Emmanuel Macron et qui est au cœur de la politique du gouvernement, c'est la lutte contre les inégalités de destin. L'enfance, on sait que c'est un moment de l'existence qui conditionne le reste de l'existence (...) L'enfance, c'est un moment de résilience très fort et c'est à ce moment-là qu’il faut agir".

Peut-on le qualifier de secrétaire d'État à l'enfance ? "La protection de l'enfance, c'est une notion institutionnelle, c'est quand on protège des enfants en danger. Mais le choix fait avec Agnès Buzyn, c'est de m'occuper davantage de la protection des enfants. On veut avoir une approche globale de l'enfance", explique-t-il.