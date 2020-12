Ce manuel homophobe et misogyne a en réalité été distribué dans plus d'établissements que prévu (merci aux personnes qui ont témoigné) :



-Lycée Notre Dame de Kerbertrand (Quimperlé) cette année dans le cours d'éducation sexuelle et aux élèves qui s'embrassent dans la cour. pic.twitter.com/3Ndc8CWy4Y