Changement d'heure : une étude montre que l'on de dort pas une heure de plus

publié le 27/10/2018 à 05:40

Non, on ne dort pas une heure de plus lors du passage à l'heure d'hiver. Le Parisien dévoile le résultat d’une étude réalisée par le fabricant d’objets connectés Withings qui brise le cou de certaines idées reçues à propos du sommeil et du changement d'heure.



Cette année l’horloge reculera d'une heure dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre. À 3h, il sera 2h et à cette occasion Withings a étudié le sommeil de 30.000 de ses clients à l'aides de ses objets connectés actionnées dès le réveil. Et le résultat est sans appel : en moyenne les français ne dorment que 15 minutes de plus lors de ce fameux passage à l'heure d'hiver.

Cependant, les chiffres, dévoilés par Le Parisien, montrent qu'il y a une différence entre les sexes. Ils ne sont pas égaux face au changement d'heure puisque les femmes ne dorment, en moyenne, que 14 minutes de plus, alors que les hommes se réveilleront trois minutes plus tard.