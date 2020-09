Filmé en train de fouetter son chaton, il écope de 4 mois de prison avec sursis

publié le 06/09/2020 à 10:13

Une scène de maltraitance insoutenable. Un homme de 29 ans qui a violemment frappé un chaton en mai dernier, à Orsay (Essonne) a été condamné, jeudi 3 septembre, à quatre mois de prison pour "sévices graves ou actes de cruauté envers un animal". Les associations de défense des animaux avaient alerté les autorités.

Cet homme a désormais l’interdiction de détenir un animal pendant une durée de cinq ans. Il doit également indemniser les associations qui se sont porté partie civile, dont 30 millions d'amis et Action protection animale, rapporte le Parisien.



Sur les images publiées sur les réseaux sociaux, on pouvait voir l’homme frapper l’animal avec un torchon : pour le battre encore fort, le mis en cause avait alors enroulé le tissu pour fouetter le chaton qui finit inanimé sur le sol. Pooky, âgé de près d’un an, est désormais considéré polytraumatisé : opéré et placé chez un vétérinaire, il sera ensuite proposé à l’adoption.

Grâce à un signalement, ce pauvre chat attaché et violenté par son maître à @Orsaynotreville (91) a été secouru par la Fondation #30millionsdamis et placé en sécurité. L’individu a été identifié & une plainte a été déposée pour #maltraitanceanimale. pic.twitter.com/hqUN5RWzrx — 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) May 26, 2020

Pour se justifier, l’accusé a expliqué agir "par colère" : il a indiqué que c’était la première fois qu’il battait son chat. Mais la présidente d’Action protection animale Anne-Claire Chauvancy a dénoncé une maltraitance latente et quotidienne. "Cela va à l'encontre des constatations. Le chaton vivait attaché dans un placard, trempé… C'était ça son quotidien”, estime-t-elle.



La condamnation du sanction tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes est jugée "relativement clémente au regard de la gravité des faits", d’après Anne-Claire Chauvancy qui rappelle que le mis en cause est connu pour des troubles psychologiques.