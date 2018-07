publié le 29/04/2018 à 19:37

C'est le "petit nouveau" dans le monde syndical. Pascal Pavageau a succédé à Jean-Claude Mailly à la tête de Force ouvrière. Un changement de poids au sein du syndicat qui pourrait changer la donne alors que la grogne sociale se poursuit partout en France. "Il arrive, il prend ses marques et sa marque, c'est une rupture avec son prédécesseur. Quand on l'écoute, on se dit qu'il est plus proche de Philippe Martinez que de Jean-Claude Mailly", estime Yves Thréard (Le Figaro).



Un constat également partagé par Christophe Jakubyszyn (LCI) qui rappelle que l'ancien secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, était le "chouchou d'Emmanuel Macron". "Là, on a un nouveau patron extrêmement revendicatif, extrêmement engagé sur l'opposition au gouvernement", explique-t-il. Avant d'ajouter : "Je pense que le rapport entre le pouvoir politique et les syndicats va beaucoup changer et ce sera mille fois plus compliqué".

De son côté, Benjamin Sportouch (RTL) évoque les "positions maximalistes" du nouveau leader syndical, qui a notamment réclamé un "moratoire" sur la réforme de la SNCF. "Même Philippe Martinez n'en était pas là, lance-t-il. On va voir si ce sont des positions ou des postures".