publié le 26/08/2018 à 09:24

Édouard Philippe a dévoilé les grands axes de la politique économique et sociale du gouvernement en vue de la rentrée dans les colonnes du Journal du dimanche du 26 août. Le secrétaire général de Force ouvrière, Pascal Pavageau, était l'invité de RTL le même jour. Le Premier ministre évoque entre autres la suppression des charges salariales sur les heures supplémentaires, le coup de pouce pour le minimum vieillesse, mais aussi la baisse de la revalorisation des pensions de retraite.



Pascal Pavageau estime que la réforme des heures supplémentaires est un "moyen pour essayer de limiter l'impact du prélèvement à la source qui va se produire à partir de 2019". Le syndicaliste analyse cette réforme comme une "mesure inégalitaire, hypothétique, qui a déjà été tentée et qui ne crée aucun emploi", évoque-t-il en référence au quinquennat de Nicolas Sarkozy et à son fameux slogan : "Travailler plus, pour gagner plus".

Le secrétaire général de Force ouvrière juge avec sévérité l'action de l'équipe gouvernementale, jugeant qu'il s'agit d'une "politique de 'déprotection' vis-à-vis de celles et ceux qui en ont le plus besoin, les précaires et les moins rémunérés, les 14% qui soit-disant toucheraient un 'pognon de dingue'", tacle Pascal Pavageau.