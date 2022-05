Le 29 mai, c'est la fête des mères. À cette occasion, parents et enfants se retrouvent en famille pour célébrer les mamans. À la veille de cette fête, certains n'ont toujours pas trouvé de cadeau à offrir à leur(s) maman(s).

De plus en plus de personnes étant sensibles au sujet de l'écologie, il peut paraître évident d'offrir un cadeau respectueux de l'environnement. Pour cela, la règle la plus importante à respecter est d'offrir un cadeau utile. Que ce soit pour la fête de mères, mais aussi des pères et à Noël ou aux anniversaires, tout le monde à déjà reçu un cadeau inutile qui a terminé à la poubelle. Souvent, ces objets sont en plastique et fabriqués en dehors de la France ou de l'Europe, ce qui permet de les payer très peu cher, mais ils ont aussi un impact écologique important.

Une plante en pot

S'il est habituel d'offrir des fleurs à sa mère pour la célébrer, ce cadeau n'est pas anodin environnementalement parlant. Les fleurs sont très rarement cultivées en France, souvent dans des cultures intensives qui utilisent des pesticides et des OGM afin qu'une fois coupées, elles tiennent dans le temps.

En alternative, vous pouvez trouver des plantes en pot. Si votre mère a un jardin et aime s'en occuper, vous lui offrez en plus une activité. Sinon, optez pour des plantes plus petites qui ne prendront pas trop de place dans un appartement ou qui rentrent dans une jardinière au bord d'une fenêtre ou d'un balcon.

Vous pouvez offrir des fleurs en pot, qui fleuriront chaque année, lui rappelant le beau cadeau que vous lui avez fait, ou bien un arbre fruitier pour qu'elle puisse même en tirer des bénéfices gustatifs. Un arbre à agrumes peut être une bonne idée si vous faites bien attention à ce qu'il ait été cultivé en France. Les oliviers sont également robustes et il en pousse naturellement dans le sud de la France.

Une alternative zéro déchet

Pour éviter le classique robot ménager ou coffret de produit de beauté, qui encombrera les placards de votre mère et qu'elle n'utilisera probablement pas assez pour compenser l'achat, vous pouvez opter pour des alternatives zéro déchet à ses habitudes.

Par exemple, si votre mère adore boire à la paille, un set de pailles en inox ou en bambou permettrait de réduire sa consommation de plastique tout en étant sûr qu'elle va les utiliser. Si elle un cadeau "beauté" lui fait tout de même plaisir, vous pouvez aussi opter pour un set de produits réutilisables, comme des cotons, un rasoir, du shampoing et après-shampoing solides, une brosse à dents en bambou ... tout est possible.

Si vous êtes en manque d'inspiration, de nombreux sites sont dédiés au zéro déchet, ainsi que des magasins physiques. Ces produits peuvent être plus chers à l'achat que leur version jetable, mais la fête des mères peut justement devenir une occasion de permettre à votre mère de limiter son impact écologique.

La seconde main

Si votre mère veut malgré tout un appareil électroménager, de la décoration, ou même un accessoire de mode, pensez à la seconde main. De nombreux sites dédiés existent, ainsi que des rayons dans certains magasins d'électroménager.



De plus, un objet neuf coutera beaucoup plus cher qu'un objet de seconde main, qui aura été remis à neuf ou simplement jamais utilisé. Vous pouvez trouver des mixeurs, des miroirs, des sacs à main à moindre coût et en très bon état, le tout en limitant un maximum votre empreinte carbone.



Cependant, pour tout ce qui est textile (fauteuils, vêtements ...) vendu de particulier à particulier, pensez bien à laver votre achat. En effet, la France connaît une véritable invasion de punaises de lit dans certaines régions, notamment le Grand-Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les punaises se cachent dans les tissus et ne disparaissent pas sans un traitement adapté. Pour que cela reste le plus naturel possible, il faut laisser l'objet au congélateur pendant plusieurs jours, ou le laver en machine à 60 °C.

