Le premier bus français à hydrogène inauguré dans les Yvelines

publié le 11/09/2019 à 05:16

Il ressemble à un bus normal, avec un toit un peu plus haut : c'est le réservoir d'hydrogène. Son moteur tourne grâce à une grosse pile qui fonctionne donc au gaz, à l’hydrogène, et il ne rejette que de la vapeur d'eau lorsqu'il roule. Le premier bus français à hydrogène sera officiellement inauguré jeudi 12 septembre, même s'il fait déjà la liaison entre Versaille et Jouy-en-Josas (Yvelines) depuis le 9 septembre.

Il va falloir que le chauffeur aille se ravitailler régulièrement à Jouy-en-Josas où est justement installée l'une des 4 stations services françaises qui proposent de l'hydrogène. Cette technologie se développe doucement en France, car elle reste encore chère. Mais Air Liquide, le groupe français qui investit beaucoup dans la filière, est persuadé qu'en produisant des véhicules en série, on va faire baisser les prix, et concurrencer les véhicules électriques. Un bus électrique, il faut 4 heures pour le recharger. Avec un bus à hydrogène, pas besoin de batterie, le plein se fait en 20 minutes.

En France, il va y avoir d'autres bus à Pau (Pyrénées-Atlantiques) et Béthune (Pas-de-Calais). À Paris, il y a quelques taxis qui s'appellent Hype. En fait, l’hydrogène se développe plutôt en Asie, au Japon et en Corée, où les constructeurs automobiles proposent des modèles.

Les français sont encore frileux, et le pays qui va faire décoller l’hydrogène, c'est la Chine, où l'on compte déjà 1.000 bus. Ils ont de tels problèmes de pollution de l'air dans leur villes, que pour eux, la solution réside en ces bus qui n'émettent que de la vapeur d'eau.