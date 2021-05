Coronavirus : comment sera le monde d'après ?

publié le 23/05/2021 à 17:59

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, espère que la page de la crise sanitaire sera tournée "au mois de novembre". Mais à quoi ressemblera la France d'après pandémie ? Faut-il s'attendre à de nouvelles Trente Glorieuses ou au contraire à des politiques d'austérité ? D'autres scénarios sont possibles bien sûr...

Optimiste, Martial You, auteur de Et si la crise sanitaire était une chance ?, pense que la crise va aboutir sur quelque chose "de moteur". "Si on regarde les différentes révolutions industrielles qu'il y a eu dans l'historie depuis le XVIIème siècle, on a à peu près les mêmes ingrédients aujourd'hui", explique l'économiste.

"Il y a toujours eu des éléments qui ont déstructuré un peu la société et derrière, des technologies qui étaient là, qui étaient prêtes, dormantes et qui se sont révélées après une grave crise. En réalité, le monde s'accélère quand il s'arrête", dit-il.