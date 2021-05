Famille : les relations conflictuelles entre parents et enfants adultes

publié le 19/05/2021 à 02:18

Francette a un fils de 60 ans qui ne prend jamais de ses nouvelles. Même lorsqu'elle a passé la semaine précédente à l'hôpital à cause d'une infection, elle n'a reçu aucun appel de sa part. Francette se demande s'il ne continue pas de lui reprocher son divorce.

Isabelle a une fille de 26 ans qui n'habite plus à la maison mais a un caractère très difficile. Elle souhaite toujours avoir le dernier mot et provoque souvent des conflits. Mais le mari d'Isabelle, qui n'est pas le père de sa fille, ne supporte plus son comportement.

Benoît est homosexuel et catholique. Il a vécu des thérapies de conversion, payées par ses parents, dans le but de le "guérir" de son homosexualité. Encore aujourd'hui, pour Benoît, concilier foi et sexualité reste une souffrance.

Olivier a entendu le témoignage de Francette et s'est retrouvé dans la position de son fils. Elevé par sa mère et un père absent, Olivier ressent que cela a des conséquences sur sa vie.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Référence citée :

- "Pardonner à ses enfants" de Maryse Vaillant et Sophie Carquain aux éditions Albin Michel

- "Fier" de Gareth Thomas chez Michel Lafon

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook