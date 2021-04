publié le 18/04/2021 à 21:45

L'incendie de Notre-Dame de Paris a eu lieu les 15 et 16 avril 2019. Alors qu'on a fêté le deuxième anniversaire de cette catastrophe, il y a quelques jours, quelles leçons peut-on en tirer ?

Pour Mélina Huet, journaliste, Notre-Dame est "le chantier le plus scruté de France", et elle s'étonne qu'il y ait si peu de paroles, au sujet de l'enquête. Au tout début, se souvient-elle, "on a évoqué la possibilité d'un court-circuit, mais on est encore dans l'attente d'éléments, à l'heure actuelle".

Un drame comme celui-ci, est-ce la faute "à pas de chance" ? Alexandre Gady, témoigne également. Il évoque "quelque chose de très préoccupant dans cette histoire, car on n'a pas vraiment cherché de réponses". Il s'étonne qu'après un tel événement, les architectes et l'entreprise qui y travaillaient n'aient pas été changés. "On a une chaîne de commandement devant nous, et personne ne leur demande d'explications." Il fustige également que l'incendie de Notre-Dame soit devenu "un mythe historique", alors même, qu'il estime qu'il s'agit d'une des "plus grandes catastrophes patrimoniales à notre charge".

De son côté, Marie-Amélie Tek, architecte du patrimoine, observe : "Ce sujet me touche. Je nourris des inquiétudes, on aurait tous à grandir, à savoir ce qu'il s'est passé, pour mieux prévenir ce type d'événements."