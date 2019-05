Les relations Mère-Fille

publié le 15/05/2019 à 01:31

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Pour débuter cette émission du mardi 14 mai 2019, nous accueillons Céline qui souhaitait donner des nouvelles. Passée il y a plus d'un mois dans l'émission pour parler de sa rupture, elle s'inquiète désormais pour son ex-compagnon.Depuis leur rupture, elle voit bien qu'il se laisse aller. Il ne s'occupe plus de leur fils lorsqu'il en a la garde, ne se lave plus... Bien que ce soit lui qui ait rompu, Céline aimerait l'aider pour ne pas qu'il sombre dans la dépression.

Nathalie est très fusionnelle avec sa fille de 22 ans. Mais les relations sont devenues plus compliquées depuis qu'elle est avec son nouveau compagnon. Mère et fille sont devenues distantes. Bien qu'il y ait de l'incompréhension, une grande partie de ce problème réside dans l'enfance de Nathalie, de la relation qu'elle a eu avec sa maman et du fait qu'elle ne veuille pas reproduire ce qu'elle a vécu.



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

