Famille : être parent, est-ce vraiment épanouissant ?

Elle est souvent décrite comme point d'orgue de notre épanouissement personnel. La parentalité est pour la majeure partie d'entre nous un énorme bouleversement dans nos vies. Mais devenir parents, est-ce réellement si épanouissant ? La joie incommensurable tant mise en avant est-elle si présente que ça ?

Invité de l'émission On est fait pour s'entendre, Alexandre Marcel, créateur de blog et jeune papa, l'admet : "on peut se préparer comme on le sent, mais on n'est jamais préparé à surfer sur un tsunami. On est réellement sur une nouvelle planète, où tout tourne autour de l'enfant". Un nouvel équilibre à trouver, qui en modifie forcément un autre, en place bien avant l'arrivée du nouveau-né. "L'équilibre au sein du couple est impacté, et on se pose un certain nombre de questions. Tout est chamboulé" analyse de son côté Nicole Prieur, philosophe.

Pour autant, si la parentalité semble trop idéalisée, la naissance d'un enfant apporte avec elle un amour infini, une tendresse présente à chaque instant, et une volonté d'être là pour lui. "Même si on est fatigué de se lever toutes les nuits et de réparer ses bêtises, quand les regards se croisent, on a une véritable capacité à oublier la fatigue" témoigne une auditrice.



Devenir parent demande de l'attention, des adaptations, mais pour un résultat merveilleux. Il faut accepter d'être là pour lui pour trouver cet épanouissement de le voir évoluer et grandir. Et pour les parents, le manuel parfait n'existe pas. Seul la volonté de donner le meilleur pour eux compte.



Invités

- Nicole Prieur, philosophe, psychothérapeute. Auteur de '' L’hypnose pour simplifier les relations familiales '' chez Pocket.

L’hypnose pour simplifier les relations familiales

- Alexandre Marcel, créateur du blog "Papa plume". Auteur de Je ne m'attendais pas à ça ! chez Larousse.

Je ne m'attendais pas à ça