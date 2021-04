Peut-on savourer son célibat ?

publié le 22/01/2021 à 05:55

"7 français sur 10 sont malheureux en ménage, les 3 autres sont célibataires" racontait François Cavanna. Si 18 millions de Français sont concernés par le célibat, le couple reste malgré tout une norme sociale très forte. Mais pourquoi le célibat est-il si stigmatisé ? Comment les célibataires vivent-ils cette pression ? On est fait pour s'entendre s'est posée la question.

"Il faut casser les clichés : être célibataire ne veut pas dire qu'on ne voit personne, qu'on n'a aucune vie sexuelle et qu'on passe sa journée sur le canapé", témoigne Stéphane Rose, journaliste et chroniqueur. Mais si pour certains, vivre célibataire est un choix pleinement assumé, pour d'autres, cette situation est plus difficile. "C'est parfois dans ces moments-là qu'on peut pourtant assumer le fait d'aimer ou de ne pas aimer être seul", explique Sophie Cadalen, psychanalyste.

Se questionner sur soi et se recentrer sur sa propre personne, voilà une opportunité qu'offre le célibat. Qu'on l'ait désiré où non, "on peut en profiter pour se demander ce qu'on veut faire de ses envies, de ses possibilités. Si l'autre n'est là que pour nous occuper et nous divertir, c'est compliqué" continue Sophie Cadalen. Mais au sein d'une société qui, inconsciemment, impose encore une certaine pression sur ce statut de célibataire, difficile parfois de s'épanouir. "C'est une question de statut et de regards des autres, qu'il faut assumer" explique Stéphane Rose.

Etre célibataire peut donc être un choix, murit au fil des expériences passées, parfois en couple. "On se construit une notion du couple et une définition de cette relation avec ces expériences" raconte Sophie Cadalen. Des expériences qui peuvent parfois nous amener à se demander à quel point est-on prêt à faire des sacrifices sur ce qu'on considère comme une vie de liberté en solitaire. Etre en couple, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et si on n'en a pas envie, pourquoi se forcer ?

