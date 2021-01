Enfants placés : Hakan Marty raconte son parcours douloureux

publié le 20/01/2021 à 05:55

C'est un récit rare, touchant, mais aussi interpellant. Dans On est fait pour s'entendre, Hakan Marty, placé dès ses premiers mois dans une structure d'aide sociale à l'enfance, se confie. Avant lui, sa mère et sa grand-mère avaient été également placées dans la même famille. Mais ce qui devait être une opportunité de grandir dans l'insouciance que chaque enfant mérite, s'est finalement révélée être une dramatique tragédie.

"Quand je suis né, j'ai tout de suite été placé dans une pouponnière" explique Hakan Marty. Mais sa mère, autorisée à lui rendre visite au sein de cet établissement, a d'autres projets. "Elle m'a emmené avec elle dans la famille d'accueil où elle vivait", continue-t-il. Il vivra de ses 3 mois jusqu'à ses 15 ans, au sein d'une famille qu'il pensait remplie d'amour, mais qui était pourtant loin d'être bienveillante.

Durant ces années, les violences physiques, psychologiques, mais également les réflexions dégradantes sur ses origines s'enchaînent. "Je pensais pourtant que c'était une belle famille", raconte Hakan Marty. Des coups, des insultes, et même des enfermements dans la cave, ou dehors, par temps froid... "C'est en voulant comprendre, bien après mon histoire, que j'ai réalisé ce qui s'était passé dans cette famille. J'ai été manipulé et j'ai vécu de nombreuses maltraitances" relate-t-il.



Une volonté de reconstruire

Si, pendant son enfance, Hakan Marty a appris à raser les murs, il a maintenant décidé de prendre la parole. Auteur d'un livre, Enfant mal placé, il raconte cet héritage, parfois lourd à porter du placement compliqué. "Certains s'en sortent avec beaucoup d'amour, mais pour la majorité, l'avenir est sombre", estime-t-il aujourd'hui. S'il a écrit ce livre, c'est pour "changer cette protection de l'enfance" dit-il. Et d'ajouter, "de nombreuses personnes font de leur mieux, et je les en remercie, mais on est trop vite abandonné".

Un abandon jugé prématuré, et un système qu'Hakan Marty juge alarmant. "On nous demande d'être autonome vers 15 ou 16 ans pour ensuite nous sortir de cette protection de l'enfance dès 18 ans, âge auquel l'État se désengage totalement". Une charge mentale parfois dure à supporter, pour des enfants dépourvus de parents et d'amour.

Aujourd'hui, Hakan Marty est éducateur spécialisé. Il se bat pour que les droits des enfants placés soient davantage reconnus. "Les professionnels qui auraient dû comprendre ma souffrance n'ont rien vu. Ça fait du mal aux jeunes, aux nombreux professionnels qui se démènent pour notre avenir, et ça fait de lourds dégâts par la suite."

Venez témoigner

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !



"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.

Invités

- Hakan Marty, éducateur spécialisé en AEMO (Services d'Action Educatives en milieu ouvert) et directeur de colonies de vacances. Auteur de ''Enfant mal placé'' chez Max Milo.

Enfant mal placé

- Fanny Cohen Herlem, pédopsychiatre et psychanalyste travaillant en Protection de l’Enfance.