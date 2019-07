publié le 10/07/2019 à 05:45

À Serquigny, petite commune de l’Eure, Corinne Duval, 66 ans, est handicapée en fauteuil roulant à la suite d'une maladie survenue l’an passé. Mais depuis qu’elle est rentrée de l’hôpital en septembre 2018, elle est cloîtrée chez elle, dans le salon de son appartement qu’elle occupe depuis 1989.

"C’est là que je vis, avec mon chat. Le matin, je suis occupée avec les soins, l’après-midi, je lis, je regarde la télévision, commente-t-elle. Pour l’instant tout va bien, j’ai encore le moral ! Mais pour combien de temps, je ne sais pas."



Cette ancienne infirmière ne peut pas sortir de son salon-salle à manger où ont été installés son lit médicalisé et un lève-malade. "Je suis confinée dans cette pièce car mon fauteuil roulant ne passe pas la porte qui mène au couloir, à la cuisine, à la salle de bains et autres pièces de mon F3", explique la sexagénaire.

Pire encore, lorsque l’on sonne à la porte, elle ne peut pas se déplacer pour l’ouvrir. Alors les infirmières qui viennent au quotidien lui prodiguer ses soins, le kiné, les aides ménagères et les personnes qui lui apportent ses repas ont tous une clef. La retraitée qui vit seule et qui est recluse dans son salon n’en peut plus : "Il faut que ça cesse. C’est une situation aberrante."

Aucun logement adapté disponible "dans l'instant"

Malgré les nombreuses demandes qu’elle a effectué auprès de la mairie de Serquigny mais également auprès des bailleurs sociaux du département, elle ne reçoit que des réponses négatives, tous lui répondent qu’aucun logement correspondant à sa demande n’est pour l’instant disponible.

De son côté le bailleur, Eure Habitat explique "être informé de la situation et du handicap de Madame". Il cherche un logement adapté "mais aucun n’est disponible dans l’instant". Corinne Duval est quant à elle soutenue par l’association "Monnaie Cuivre Collecte" qui œuvre pour la rénovation et l’entretien de l’habitat pour le maintien à domicile des personnes âgées.