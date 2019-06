On refait la télé

Paris : les transports bientôt gratuits pour les enfants et les jeunes handicapés

Le #ConseildeParis a voté des mesures pour favoriser la transition écologique et améliorer le pouvoir d'achat ¿ 1¿Transports en commun gratuits pour les 4-11 ans/les -20 ans en situation de handicap 2¿Remboursement à 50% pour les collégiens/lycéens 3¿Gratuité Vélib' 14-18 ans pic.twitter.com/xWlkxtLpkC

Concernant le Vélib, les jeunes âgés de 14 à 18 ans domiciliés dans la capitale et disposant d'un abonnement imagine R ou Navigo verront eux aussi leur abonnement intégralement pris en charge par la municipalité. Depuis le 1er juin 2018, les seniors les moins aisés et les personnes handicapées adultes bénéficient également de la gratuité des transports en commun.

Le Conseil de Paris a voté une mesure identique pour les handicapés de moins de 20 ans . Les 135.000 collégiens et les lycéens domiciliés à Paris bénéficieront quant à eux d'un passe imagine R au tarif réduit de moitié . 50% de son coût leur sera remboursé, là encore grâce à un formulaire en ligne.

Le Conseil de Paris a voté jeudi 13 juin la gratuité des transports en commun pour les enfants de moins de 12 ans , à partir de septembre prochain. Environ 160.000 enfants parisiens scolarisés en primaire et maternelle , âgés de 4 à 11 ans, sont concernés par cette mesure. Les familles pourront en effet se faire rembourser l'abonnement de leur enfants, grâce à un formulaire en ligne. "C'est une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des familles et pour l'environnement", s'est réjouie Anne Hidalgo, la maire PS de la capitale, sur Twitter.

