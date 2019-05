- Christophe Gerrier, créateur du restaurant " En 10 saveurs " qui emploie 80% de personnes en situation de handicap mental et cognitif. En parallèle, a crée avec sa femme, la société "Handirect" et son fils Marin , témoin - Vincent Cuel , témoin - Séverine Leduc , psychologue et auteure de Éloge des intelligences atypiques co-écrit avec le Dr. Gourion (Editions Odile Jacob)

Face à la différence , certains préfèrent détourner leur regard , par méconnaissance , à priori et peur de l'inconnu ...Pourtant, les personnes en situation de handicap peuvent nous en apprendre énormément sur la tolérance , le respect et l’ enrichissement au contact des autres ... Comment sommes-nous perçus par les personnes porteuses de trisomie 21 ? Quel regard portent-elles sur le monde ? Qu'ont-elles à nous enseigner ?

article

7797534727

Ce que les personnes en situation de handicap peuvent nous apprendre

Ce que les personnes en situation de handicap peuvent nous apprendre

Le 16 mai 2019, partout en France, l'opération DuoDay permet la formation de duos entre des personnes en situation de handicap et des professionnels volontaires dans de nombreuses entreprises, collectivités ou associations. Objectif : ensemble, dépasser nos préjugés et avancer vers l’inclusion. On se tient la main dans On est fait pour s'entendre !

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/ce-que-les-personnes-en-situation-de-handicap-peuvent-nous-apprendre-7797534727

https://cdn-media.rtl.fr/cache/lTKQCrikMtJDOiDq_SQi_A/330v220-2/online/image/2019/0502/7797546016_film-le-huitieme-jour-de-jaco-van-dormael-avec-daniel-auteuil-et-pascal-duquenne-sorti-1996.jpg