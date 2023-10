Eure-et-Loir : un distributeur de fruits et légumes frais fait fureur

Après les baguettes en libre-service, et les pizzas, des distributeurs à fruits et légumes frais pourraient bientôt faire leur apparition dans certaines communes. C'est du moins ce que laisse entendre le succès d'une initiative portée par un couple d'agriculteurs de la Beauce (Eure-et-Loir), rapportée par nos confrères du Parisien ce jeudi 12 octobre.

Depuis 2020, Marine Godillon et Aymeric Perot, producteurs de pommes de terre, ont installé un distributeur automatique en bordure de la RN154, entre Janville et Chartres, dans lequel ils vendent les produits d'une vingtaine de fermes locales : légumes, oignons, œufs des exploitations environnantes… Le tout, dévalisé par les habitants, mais aussi les routiers et les vacanciers de passage.

Et pour cause, ce petit kiosque baptisé "Patati Patate’là", est ouvert tous les jours de la semaine, sans interruption et propose une variété de produits frais et sains à prix raisonnables. Un projet né pendant le confinement, "pour valoriser notre propre production", précise Marine Godillon au Parisien, qui indique que ce petit commerce a été ouvert "sur un champ de l’exploitation familiale de [son] mari".

Le couple dit avoir désormais 250 clients par semaine, ce qui implique de recharger les stocks de légumes et de fruits trois fois par jour, et jusqu'à huit fois le dimanche, explique le quotidien. Et s'ils ne comptent pas réitérer l'expérience en ouvrant d'autres points de vente, les producteurs ont ouvert une boutique dans leur ferme en septembre.

