Eure-et-Loir : elle abandonne son nouveau-né dans la voiture d'une inconnue

publié le 13/12/2018 à 20:01

Cette incroyable histoire s'est déroulée dans la soirée du 11 décembre. Vers 21h30, une infirmière, qui finit son service à l'hôpital de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), prend son pick-up pour rentrer chez elle, à environ 25 kilomètres de là, dans la petite commune de Mauves-sur-Huisne (Orne). Alors qu'elle sort de sa voiture et la contourne, elle découvre dans la plateau du pick-up... un bébé.



Le nouveau-né, venu au monde à peine quelques heures auparavant, a été abandonné sur la plage arrière du véhicule par sa mère biologique. L'infirmière se rend alors compte qu'elle a effectué tout le trajet avec un bébé, enveloppé d'une simple couverture, sur le plateau de son pick-up.

Elle et son mari ont pris soin de l'enfant, un petit garçon, en attendant l'arrivée des pompiers et du Samu, qui l'ont conduit à l'hôpital d'Alençon. Après avoir subi toute cette route dans la nuit et le froid (il faisait -2°C), l'enfant souffrait d'hypothermie et "avait encore son cordon ombilical d'une douzaine de centimètres", explique le procureur de Chartres, Rémi Coutin à L'Écho Républicain.

Une situation honteuse pour l'homme de loi : "En cas de mort, la maman encourait vingt ans de réclusion criminelle. Là, pour délaissement de mineur, elle risque sept ans. Ce geste est inqualifiable", a-t-il déclaré.



Désormais hors de danger, le bébé a été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance. La mère de l'enfant n'a pas encore été retrouvée mais les vidéos des caméras de surveillance, l'ADN du bébé et celui présent sur la couverture, permettront aux gendarmes de Nogent-le-Rotrou de mener l'enquête.