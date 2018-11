publié le 26/11/2018 à 10:16

À Soleure, dans le nord-ouest de la Suisse, un incendie dans un immeuble a causé la mort de 6 personnes, dont des enfants, dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 novembre. L'origine du feu est encore indéterminée. "Les secours sont arrivés trop tard pour (...) six personnes, parmi lesquelles des enfants", a affirmé la police cantonale.



C'est un habitant de l'immeuble qui a remarqué de la fumée dans l'escalier et a alerté les secours. "Au début j'ai pensé que le temps était incroyablement brumeux, puis j'ai vu de la lumière bleue et entendu les sirènes", a raconté un voisin au site 20Minuten. Il a expliqué avoir entendu par la suite les cris des personnes piégées dans l'immeuble et avoir aperçu un enfant être ranimé par les secours.

Plus de 20 personnes vivaient dans cet immeuble. La majorité d'entre elles ont été évacuées par les pompiers. Certains habitants ont été hospitalisés. L'immeuble mitoyen a également été évacué, par mesure de précaution, mais depuis, les habitants ont pu rentrer chez eux.



"Selon les premiers renseignements recueillis, le feu s'est déclaré dans les étages inférieurs et a provoqué des fumées importantes", a souligné la police, qui cherche désormais à déterminer les causes de l'incendie.