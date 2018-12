Un sac de jonglage pour devenir le plus agile et épater ses amis (34,99 euros)

publié le 03/12/2018 à 17:47

Télévision, smartphone, tablette, ordinateur... Et si les fêtes de fin d'année étaient l'occasion de décoller vos enfants de leurs écrans ?

Pour de nombreux parents, laisser son enfant devant la télévision ou une tablette est avant tout un moyen de canaliser son attention et de s'octroyer des moments de calme. Selon une étude de l'Inserm publiée en 2018, deux tiers des enfants de moins de deux ans regardent la télévision tous les jours. Une autre étude menée par des chercheurs canadiens a montré que les enfants américains entre 8 et 11 ans passaient 3,6 heures par jour les yeux rivés sur un écran.



Mais attention à la surexposition : en 2016, l'Académie de médecine de pédiatrie (AAP) rappelait que tout le temps passé devant des écrans réduisait celui passé à faire d'autres activités nécessaires pour la construction de l'enfant (dormir, entraîner son imagination, utiliser ses mains, discuter...).

À l'approche de Noël, la rédaction de RTL.fr vous a concocté une sélection de jeux et jouets pour tous les âges et tous les goûts, qui passionneront vos enfants et leur feront vite oublier la télévision et les consoles.



À partir de 2 ans

Moins de 10 euros



Un jeu de cartes Bata Waf (9,99 euros chez Cultura)

Ce jeu de "bataille" très ludique et humoristique permet aux tout-petits de jouer avec les plus grands.



Des lettres et chiffres magnétiques (7,99 euros) chez VertbaudetPour découvrir les mots et les nombres.



Moins de 30 euros



Un ukulélé ou des maracas (15 euros chez Oxybul) pour découvrir la musique.



Des marionnettes en peluche toutes douces pour s'inventer des histoires (11,90 euros chez La Poule à Pois)



Un coffret de pâte à modeler (10,99 euros le coffret Play-Doh chez Toys R Us)



Un ballon sauteur pour s'amuser dans le jardin (13 euros chez Décathlon)





Des grosses briques de construction MegaBloks (Sac de construction 60 pièces à 16,99 euros chez Auchan)



Plus de 30 euros



Une draisienne en bois réglable pour apprendre l'équilibre (48 euros sur Amazon)



Un maison de poupées modulable (39,99 euros chez Oxybul)



La "Fabrique à histoires" (59,99 euros chez Lunii) un boîtier compact en forme de radio qui diffuse 48 histoires à écouter. On peut l'emmener partout et même y brancher des écouteurs ou un casque.



Une "cage à écureuil" à installer dans le jardin pour jouer comme au parc (149 euros chez Oxybul)

À partir de 5 ans

Moins de 10 euros



Un poster géant "Dinosaures" à colorier (9,90 euros chez Omy)



Des perles chauffantes (sachets de perles et socles à partir de 2 euros)



Des figurines Arty Toys pour s'inventer d'incroyables histoires (à partir de 7 euros chez La Poule à Pois )



Moins de 20 euros



Des Mikado Géants (17,99 euros chez Maisons du Monde)



Une valise de docteur (19,99 euros à La Grande Récré)



Une ardoise magique Télécran (19,95 euros chez Nature & Découvertes) pour dessiner à l'infini grâce à un système de boutons à tourner. Un excellent moyen de développer la coordination des mouvements et la motricité fine.



Des rollers à enfiler au-dessus des chaussures (17 euros chez Décathlon)



Moins de 50 euros



Un déguisement de magicienne (32 euros chez Oxybul) ou de pirate (34,99 euros chez Oxybul)



Géomag, un jeu de construction qui utilise les aimants (boîtes à partir de 22 euros chez King Jouet)



Le jeu de société "Le Prince de Motordu", tiré des célèbres livres pour enfants (24,99 euros chez Joué Club)



Des Kapla, un jeu de construction fait de petites plaquettes de bois (39,99 euros le baril de 200 planchettes chez Oxybul)



À partir de 8 ans

Moins de 10 euros





Un kit de 100 fils Scoubidou (5,48 euros sur Amazon)



Moins de 20 euros



Des Talkie-Walkie pour des séances d'espionnage à la maison et en pleine nature (39,95 euros chez Nature & Découvertes)



Un casse-tête comme le Perplexus (19,99 euros à la Fnac) ou le Rubik's Cube (12,50 euros à la Fnac)



Le livre d'énigmes "Énigmes à tous les étages" pour résoudre des enquêtes (11,90 euros à la Fnac)



Moins de 50 euros



Un circuit à billes géant (49,99 euros chez Toys R Us)



Un set de magie avec les accessoires et le guide pour apprendre des tours (28,70 euros sur magasinsdejouets.fr)



Un sac de jonglage avec balles, massues et diabolo (34,99 euros chez Oxybul)