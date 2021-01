publié le 20/01/2021 à 19:30

Douglas Emhoff, le mari de Kamala Harris, est le premier à occuper la fonction de "Second gentleman". Celle que Jill Biden avait occupée lorsque son mari était le vice-président de Barack Obama.

En effet, puisque Kamala Harris est la première femme vice-présidente, son mari devient automatiquement le premier homme conjoint. Il aurait pu, comme l’époux d’Angela Merkel, rester dans l’ombre et refuser d’apparaitre comme le prince consort mais non : il a épousé Kamala Harris, il a épousé la cause également. Il aura donc l’appellation de Sgotus (Second gentleman of the United States).

Doug, comme il est ainsi surnommé, fait cela avec la meilleure volonté. Cet avocat de 56 ans s'était mis en congé pour accompagner son épouse en campagne, où il avait même l’air très à l’aise. Dimanche, il a tweeté qu’il était très honoré d’occuper la fonction de "Second gentleman".

Doug Emhoff le "good husband"

Concrètement, le Sgotus a droit à un bureau à la Maison-Blanche et même à une équipe qu’il a d’ailleurs déjà constituée. Il a déjà réfléchi au rôle qu’il devait tenir, même si on attend surtout de lui qu’il seconde non pas son épouse, mais la First Lady. Il veut travailler sur les questions d’accès à la justice pour les plus défavorisés. En tant qu’avocat, il est bien placé pour connaitre les montants des honoraires. Douglas Emhoff était spécialisé dans le droit des médias, du sport et du spectacle. Et même s’il l’assure : "je ne suis pas le conseiller politique de ma femme", on imagine que Kamala Harris l’écoutera notamment sur ces questions.

Jusqu’à maintenant, Doug fait l’unanimité : il apparait comme le "good husband". Il est bon orateur et ne cache pas l’admiration qu’il a pour son épouse. Il faut dire que c’est un jeune couple, les tourtereaux se sont rencontrés en 2013 lors d’un blind-test. Ils étaient tous les deux divorcés et célibataires et n’avaient pas encore passé la cinquantaine. Doug est père de deux enfants et comme dans un bon film américain, les enfants adorent leur belle-mère.

Pour l'heure, tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes. Kamala Harris et Douglas Emhoff se font des déclarations d’amour sur les réseaux sociaux, font du sport ensemble, des grandes marches pour échanger sur le cours du monde. Mais le Sgotus va malgré tout devoir trouver sa place et ça ne sera peut-être pas si évident.

Il deviendra un pion dans une très grosse machine. Il sera le plus souvent seul ou avec des gens avec lesquels il n’a pas choisi d’être. Il ne pourra sans doute plus être lui-même. Mais il lui reste ses deux passions : jouer au golf sous le soleil de Californie et boire des cocktails !