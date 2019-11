Xiaomi lance le premier smartphone avec un capteur photo de 108 mégapixels

publié le 06/11/2019 à 21:30

Toujours plus. En attendant la révolution des usages, attendue avec l’avènement des réseaux 5G, la photographie est l’un des rares domaines où les constructeurs de smartphones continuent d’innover pour se différencier. Avec un penchant certain pour la surenchère.

Ces derniers mois ont ainsi vu les capteurs photo se multiplier aux dos des téléphones. Après la révolution du double objectif, les mobiles avec trois, voire quatre capteurs sont devenus monnaie-courante chez Huawei, Samsung ou Xiaomi. Même Apple a succombé à l’appel de la triple optique cet automne, ajoutant un ultra grand-angle et un mode nuit à l’appareil photo de l’iPhone.

Les fabricants accélèrent aussi dans la course aux mégapixels. Chaque année, la définition des appareils photo de smartphones augmente significativement. Les capteurs de 48 Mpx se sont généralisés ces dernières semaines sous l’impulsion de Samsung et Sony, notamment, produisant des images de plus en plus détaillées.

La définition la plus élevée du marché

Le constructeur sud-coréen entend désormais repousser les limites du genre avec un capteur de 108 Mpx qui prétend offrir la même définition d’image que les appareils photo reflex numériques. Le modèle Mi Note 10 de Xiaomi annoncé ce mercredi 6 novembre sera le premier smartphone à en bénéficier à sa sortie en France le 18 novembre prochain au prix de 549, 90 euros.

Le capteur de 108 Mpx de Samsung prétend offrir la même qualité que les appareils photo reflex numériques Crédit : Samsung

Baptisé Isocell Bright HMX, ce capteur grand-angle promet de signer des clichés plus détaillés de jour comme de nuit grâce à une meilleure captation de la luminosité et un pixel binning amélioré, un procédé qui consiste à fusionner quatre photosites en un pour capter plus de lumière et de détails mais aussi faciliter leur traitement par le logiciel du smartphone.

Le Mi Note 10 produit par défaut des photos de 27 Mpx, mais dont le niveau de détail est théoriquement plus important qu’avec un capteur traditionnel car chaque pixel est quatre fois plus grand. Il offre aussi la résolution d’images la plus élevée du marché avec un ratio de 12032 x 9024 pixels qui permet de produite des photos de quatre mètres sur trois. Reste à voir si le traitement logiciel de l’image est à la hauteur de l’innovation technologique et dépasse la simple annonce marketing. Selon les premières prises en main de la presse spécialisée, le résultat est très détaillé mais le traitement est un peu lent et trop agressif.

Le Mi Note 10 entend aussi inaugurer l’ère de la "penta-caméra". En plus de son grand-angle de 108 Mpx, il bénéficie de quatre autres objectifs lui offrant une grande polyvalence. Une approche différente de celle poursuivie par Nokia à travers le Nokia 9 Pureview qui propose cinq capteurs identiques pour capturer la même image avec des nuances différentes (monochrome, couleurs, etc.) en format RAW.

On retrouve ici un téléobjectif de 5 Mpx et un deuxième téléobjectif de 12 Mpx dédiés au mode portrait et au zoom (optique 5 et numérique 50x), un objectif ultra grand-angle de 20 Mpx pour les photos de groupe et de paysages et un objectif macro de 2 Mpx pour les images rapprochées. Ces cinq capteurs sont complétés par un module en façade de 32 Mpx.

Une autonomie annoncée de deux jours

Pour le reste, le Mi Note 10 de Xiaomi est un grand smartphone doté d’un écran Amoled incurvé de 6,47 pouces avec un lecteur d’empreintes digitales logé sous la dalle. Il est propulsé par une puce milieu de gamme Snapdragon 730G optimisé pour le jeu vidéo associé à 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Il est livré sous Android 9 et une surcouche MIUI 11. Il bénéficie d’une batterie importante de 5.260 mAh avec charge rapide qui promet une autonomie de deux jours. Mais il n’est pas étanche et ne dispose pas de haut-parleurs stéréo. En revanche, il conserve une prise Jack.