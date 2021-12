Qui dit fête de fin d'année, dit alcool présent sur la table du réveillon. Entre les différents repas de Noël, celui de la famille, de la belle-famille, le réveillon du Nouvel An qui va suivre quelques jours plus tard, la gueule de bois risque de frapper à la porte de certains. Que faire pour l'atténuer ?

Aussi étonnant que cela puisse paraître, boire de l'alcool déshydrate. Si bien que le lendemain, quand vous vous levez boire (beaucoup) d'eau est la mesure à prendre pour ne pas trop souffrir. Oubliez par contre les boissons caféinées, soda ou jus de fruits qui pourraient pour certains vous déshydrater davantage et pour d'autres être trop acides. Le meilleur remède reste donc de prendre un gramme de paracétamol.

En revanche, si vous voulez éviter la gueule de bois, les nutritionnistes, comme Jean-Michel Cohen, vous conseillent d'alterner les verres pendant les repas entre eau et alcool. Si la quantité d'éthanol reste la même, votre envie, elle, diminuera et permettra ainsi à votre corps d'accepter plus facilement ces verres.

Faire du sport le lendemain du réveillon ?

Autre façon de passer au mieux la phase de gueule de bois : le sport. Sans aller dans les extrêmes, faire travailler son corps en lendemain de soirée est l'un des meilleurs remèdes pour traverser au mieux ce désagréable épisode. Course, vélo, marche, vélo d'intérieur. Reprenez vos activités habituelles, le plus doucement possible pendant environ trente minutes.

Enfin, bien évidemment, on le rappelle l'alcool est à consommer avec modération.