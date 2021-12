C'est une tradition depuis 1957. L'après-midi du 25 décembre de chaque année, la reine Elizabeth II s'adresse très directement au monde grâce à la magie de la télévision. L'occasion de prendre la parole sans le relai des médias ou sans lire un texte rédigé par le Premier ministre. Le jour de Noël, la reine parle avec son cœur et fait le bilan de l'année écoulée.

"La télévision a permis, pour beaucoup d’entre vous, de me voir depuis vos foyers le jour de Noël. J'espère vraiment que ce nouveau moyen rendra mon message de Noël plus personnel et direct", avait-elle lancé en 1957 depuis sa résidence d'hiver au château de Sandringham. Elizabeth II est une femme de son temps et elle a considérablement modernisé la monarchie en utilisant très tôt les caméras pour redorer ou amplifier l'image de sa célèbre famille.

À l'époque, elle n'avait que 31 ans, mais cinq ans plus tôt, lors de son accession au trône, elle avait bien compris l'intérêt d'inviter une petite équipe de la BBC pour couvrir les moments historiques. Depuis, les couronnements, funérailles ou mariages royaux sont des incontournables de l'histoire télévisuelle. Des événements retransmis en mondovision à des milliards de paires d'yeux.

Avant la télévision, c'était à la radio que les rois s'exprimaient le jour de Noël. Il ne faut pas oublier que les monarques britanniques sont aussi les chefs de l'Église anglicane. Choisir le 25 décembre pour s'exprimer n'est donc pas un hasard. Il s'agit de l'une des fêtes les plus importantes pour les chrétiens du monde entier et une fête profondément familiale. L’allocution de Noël avait été initiée par le grand-père de l’actuelle reine, le roi George V, puis perpétrée par son père, George VI. L'introduction de la télévision était naturelle mais elle a ajouté un élément supplémentaire (et évident) : l'image.

Qui sont sur les photos ?

Le cadre est presque toujours le même depuis des décennies. La reine accueille les caméras et ses sujets "dans le calme de sa maison". C'est toujours en matriarche que la reine se situe lors de ces allocutions, quelque part entre la femme d'État, la mère, la grand-mère et le prêtre qui récite son sermon annuel. Elle ne rentre jamais dans des questions politiques et se concentrent souvent sur de larges questions philosophiques, faisant de la bonté et des efforts des valeurs cardinales.

Mais ce cadre (presque) immuable permet à la reine d'envoyer parfois quelques signaux. Elizabeth II trône toujours à son bureau entourée de portraits des membres de sa famille. Cette tradition est immuable. Mais la présence ou l'absence de tel ou tel membre de la famille est toujours un petit événement. Le signe d'une appréciation ou d'une frustration.

En 2019, Kate, William, Charles, Camilla, Georges... étaient dans de beaux cadres près de la reine... Mais Harry et Meghan n'était pas là. Le palais a toujours pu expliquer que seuls les héritiers directs étaient représentés et que tous les membres de la famille ne pouvaient pas apparaître... Mais le Megxit a suivi. Pour cette année 2021, la reine ne manquera pas d'avoir une pensée et quelques mots pour son défunt mari. Elle pourrait aussi évoquer son état de santé et commencer à penser ces discours comme des éventuelles lettres d'adieux à ses sujets.