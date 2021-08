Entreprises : "Les investissements ont retrouvé leur niveau de fin 2019", assure BPI France

"Le moral est excellent dans les entreprises". Dans le cadre du "Big Tour de la relance", les équipes de Patrice Béguet, directeur de la communication de la banque d'investissement BPI France, ont effectué 6.000 km et ont ainsi pu prendre le pouls de l'entreprenariat français en cette période de pandémie.

"Un tiers ont déjà récupéré une activité supérieure à 2019 et les intentions d'investissements, ce qui est très important, ont retrouvé leur niveau de fin 2019. Le moral est plus que là", assure Patrice Béguet au micro de RTL. Le "Big Tour de la relance" effectué par BPI France s'inscrit dans le projet de sortir de la crise provoquée par la situation sanitaire. "Il passe par les territoires, les régions et durant plus d'un mois, on a expliqué qu'il fallait oser, innover et entreprendre", assure le directeur de la communication de BPI France.

Les entrepreneurs, durant cette période difficile, "ont su résister, garder la tête haute et le cap. Ils se sont entraidés", affirme Patrice Béguet. Pour donner un surplus de confiance à ces start-up et PME, BPI France a insisté sur les trois piliers de France Relance : "l'écologie, la transition énergétique et la compétitivité des entreprises".