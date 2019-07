Chicandier raconte la première blague au monde

publié le 30/07/2019 à 10:01

Quelle est la première blague de l'histoire de l'humanité ? Selon Jean-Jacques Annaud, dans La guerre du feu, c'est un homme de Cro-Magnon qui a pris une pierre et qui l'a jeté dans la gueule d'un autre. Il y avait du sang de partout !

Après avoir fait cette blague, au lieu d'avoir de la peine, pour une raison inexpliquée, il s'est mis à se bidonner, le fumier. Et l'autre en face, au lieu de lui foncer dessus, il s'est marré aussi. Plus ça pissait le sang, plus ça se marrait. Bim ! L'humour était né.

Aujourd'hui se lancer dans une blague peut être risqué. Avant, pour une mauvaise blague, on prenait, au pire, un bide. Maintenant, c'est carrément une balle dans le bide ! Le principe d'une blague est précisément que ce n'est pas arrivé dans la vraie vie et tant mieux.

C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on s'aventure dans une blagounette, il faut être extrêmement prudent. Par exemple :

- "C'est l'histoire d'un mec...

- Et pourquoi pas une femme ?

- Ah oui pardon. C'est l'histoire d'une femme...

- Sous prétexte qu'on est une femme on se fout de notre gueule ? D'accord...

- Pardon. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme. Non pardon, d'une femme et d'un homme...

- Ah oui, la galanterie. Premier pas vers le sexisme !

- C'est l'histoire d'un homme et d'une femme.

- Donc pour toi dans la vie il y a les hommes d'un côté et les femmes de l'autre."

Du coup j'ai une théorie. Je pense qu'il y a trois millions d'années, l'Homme était comme aujourd'hui, il était sur les réseaux sociaux. Tout existait déjà. Petit à petit, pour ne vexer personne, on s'est mis à limiter la langage. On ne disait plus "je" par exemple, trop égoïste.

Du coup on s'est mis à parler avec des mots plus neutres, sans connotation, comme "eau", "feu" ou "caillou". Cette situation a duré pendant des années. C'était l'ère du jurassiquement correct. Et puis un jour, il y en a un qui s'est dit qu'on se faisait chier. Alors il a pris une pierre et l'a lancé sur la gueule de son pote. L'humour était re-né.