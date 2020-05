Enfants handicapés : l’épuisement des parents

publié le 29/05/2020 à 03:46

Jeanne n'avait plus de contact avec son fils aîné. Il y a 3 ans, pour les 50 ans de son fils, elle a décidé de l'appeler. S'en est suivi une correspondance par SMS. Il y a 2 mois, la belle-fille de Jeanne a appris que cette conversation existait. Les deux femmes ont une conversation houleuse au téléphone. La petite-fille de Jeanne s'est interposée et a insulté sa grand-mère.

Depuis 6 ans, Marie a un compagnon qui a des problèmes d'argent. Il lui demande régulièrement de l'aider financièrement. Alors que cela faisait quelques temps qu'elle le soupçonnait, Marie a découvert que cet homme fréquentait une autre femme.

Claudie a une fille de 41 ans en situation de handicap. Paralysée et atteinte de retard mental, elle vit habituellement dans un établissement spécialisé la semaine et à la maison le week-end. A cause de la pandémie, Claudie a préféré faire revenir sa fille à la maison pour ne pas qu'elle soit isolée. La dépendance de sa fille commence à entamer le moral de Claudie, épuisée.

La mère d'Elisabeth montre des signes de la maladie d'Alzheimer. Elisabeth fait le maximum pour s'occuper d'elle, mais le voisinage est assez problématique. Il est trop hostile pour une personne âgée affaiblie.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

