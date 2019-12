Le désarroi face au vieillissement des parents

publié le 10/12/2019 à 01:27

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans cette émission du 10 décembre 2019 :



Jérémy est papa depuis plus d'un an et demi. Séparé depuis avril, il n'a la garde de sa fille que les week-end. Depuis la naissance de la petite, les deux parents sont déchirés. Ils souhaitaient s'entendre correctement après la séparation mais cela va de plus en plus mal entre eux. Jérémy trouve que son ex-compagne ne fait pas assez attention à sa fille et ne comprend pas pourquoi il n'a pas eu la garde alternée de la petite.

Ophélie est dans son entreprise depuis un an et demi. Depuis quelques temps, ses collègues lui soumettent l'idée de devenir déléguée du personnel. Tentée par cette initiative, elle se pose beaucoup de questions. Serait-elle à la hauteur ? Cela peut-il ternir ses relations avec ses supérieurs ? Ophélie doit donner une réponse demain et n'arrive pas à se décider.

Nicole et Jean-Pierre livrerons leur expérience en direct.

Le père de Gary a 76 ans et a eu plusieurs AVC, il est parfois totalement déboussolé. Gary et ses frères et sœurs s'occupent de lui à tour de rôle. Ce soir, il a retrouvé son père errer dans la rue à la recherche d'une maison pour dormir. Il a l'impression que ses frères et sœurs ne s'occupent pas vraiment de lui. Finalement, Gary porte énormément de choses dans cette histoire.

