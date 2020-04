L'épuisement du personnel soignant à domicile

publié le 24/04/2020 à 02:04

Pat vit à Seattle, aux Etats-Unis depuis 20 ans. Auditrice de RTL, elle souhaitait apporter son témoignage sur la façon dont elle vit la crise sanitaire aux USA. Mais Pat voulait apporter son regard extérieur sur la situation de son pays d'origine, la France.

Fabienne souhaitait aider à son niveau. Ne sachant pas comment être utile, elle a décidé de mettre à disposition ses écrits. Elle a pris l'initiative de créer un site internet pour aider les gens à lire avec simplicité. Une proposition légère pour mettre un peu de baume au cœur.

Nadège est infirmière à domicile dans le Grand-Est. Elle s'occupe de personnes âgées. Les journées sont longues et elle n'a pas eu un jour de congé depuis deux semaines. Même si elle garde le sourire pendant son travail, elle est épuisée lorsqu'elle rentre chez elle. Seule à la maison, Nadège n'a personne pour échanger. L'inquiétude pour des patients hospitalisés ainsi que pour sa famille, la peur du virus et le comportement de ses voisins sont de plus en plus difficiles à porter pour Nadège.

Nathalie a entendu le témoignage de Monique, mercredi soir. Nathalie est en conflit avec sa mère. Elle n'a plus de contact depuis un an. Elle n'en peux plus de passer pour la fille indigne. Nathalie a décidé d'écrire une lettre à sa mère pour lui dire que ce silence lui pesait.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Référence citée à l'antenne :

- Le comptoir des lecteurs : comptoir-des-lecteurs.com

Site internet de Fabienne contenant nouvelles, playlists, recettes de cocktails...

- Association Soins aux Personnels de Santé : www.asso-sps.fr

0 805 23 23 36 Numéro vert anonyme.

Soutien psychologique pour les professionnels de santé

Disponible 24h/24 et 7j/7

- Collectif Thérapeutes Solidaires : www.therapeutes-solidaires.fr

0980 800 600 Numéro gratuit

Ligne d'écoute en soutien au aux professionnels de santé

Disponible 24h/24 et 7j/7

- "Ces mauvaises mères que l'on aime tant.." de Gabrielle Rubin aux éditions Esneval



