Enfance : le poids des réflexions parentales

Laetitia a été en couple pendant un an. A 32 ans, c'était sa première relation et tout est allé très vite. Les remarques à propos de son poids par ses parents lorsqu'elle était enfant ont fait qu'elle n'a jamais eu confiance en elle. Aujourd'hui, Laetitia ne veut pas rester seule mais souhaiterait gagner en confiance et assurance.

Thierry a perdu son père il y a un an et sa mère il y a quelques jours. Le deuil est difficile pour lui alors qu'il était en train de remonter la pente.

Emmanuel s'est occupé de sa famille, en tant que soignant, pendant des années. Aujourd'hui, il ne regrette pas ce qu'il a fait mais est enfin venu le temps de vivre sa vie.

Claire travaille avec son mari et ses enfants. Son mari est infidèle et les tensions sont de plus en plus vives dans la famille. Claire est "au bout du rouleau". Elle ne veut pas partir à cause de l'entreprise, mais sa santé est en train de se dégrader.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Référence citée à l'antenne :

- Association CONTACT : 0 805 69 64 64 (numéro vert)

site internet : www.asso-contact.org

