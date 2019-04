publié le 19/04/2019 à 15:14

Pour le 23e acte de la mobilisation des "gilets jaunes" dans Paris, la mobilité dans la capitale sera affectée samedi 20 avril. Selon le préfet de police de Paris, 10 à 15.000 manifestants sont attendus dans les rues parisiennes, dont un "bloc radical" comptant 1.500 à 2.000 individus qualifiés d'"ultra-jaunes".



À cette occasion, un dispositif de contrôles renforcés - auquel participera le service des douanes - va être mis en place aux abords des gares, des péages et des axes routiers de la région Île-de-France afin d'identifier les "gilets jaunes" interdits de manifestation.

La préfecture de police a également indiqué qu'en conséquence de l'incendie de Notre-Dame de Paris, un arrêté instaurant un périmètre de sécurité autour de la cathédrale, interdirait aux véhicules et aux piétons de circuler. La station Notre-Dame Saint-Michel n'est donc pas desservie par le RER C, et de façon partielle par le RER B, ainsi que les lignes 4 et 10.



Les gares et stations fermées

La RATP annonce que des lignes de bus seront à nouveau déviées dans la capitale. Les usagers de nombreuses lignes de métro, et de RER, seront à nouveau impactés par l'interruption du trafic dans plusieurs stations.



Dès 8 heures ce samedi ; sur la ligne 1, aucun train ne circulera entre La Défense et Châtelet, sur la ligne 6, le trafic sera également interrompu entre Charles de Gaulle-Etoile et Trocadéro, sur la ligne 8, entre La Motte-Picquet Grenelle et Richelieu-Drouot, la ligne 9 ne desservira pas les stations entre Trocadéro et Saint-Augustin, la ligne 12, les arrêts compris entre Sèvres-Babylone et Saint-Lazare, et la ligne 13, les stations situées entre Duroc et Saint-Lazare.



En plus de ces multiples arrêts, les gares et stations suivantes seront fermées et aucunes correspondances n'y seront assurées : Victor Hugo, Etoile, Ternes (ligne 2), Palais Royal (ligne 7), Madeleine (ligne 14), Opéra (lignes 3 et 7), Pyramides (lignes 7 et 14), Charles de Gaulle-Etoile (RER A), Invalides (RER C).