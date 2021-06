2. Emploi de demain : la crise sanitaire a-t-elle remis en cause le CDI ?

publié le 28/05/2021 à 08:05

La crise sanitaire aura-t-elle eu raison du CDI ? Avec les aspirations à plus d’autonomie des salariés, et à plus de souplesse des entreprises, le modèle traditionnel du contrat longue durée aurait-il fait son temps ? Une chose est sûre, le monde d’après, beaucoup de recruteurs y pensent déjà.

Certaines entreprises ont dû revoir leurs offres d’emploi pour s’adapter aux nouvelles aspirations des candidats, et attirer de nouveaux profils. Surtout qu'avec le distanciel, il n'y a pas que les relations entre collègues qui ont changé, le rapport avec la hiérarchie aussi a évolué. L’entretien d’embauche lui-même n'a d’ailleurs pas échappé à la règle.

Dans ce deuxième épisode de Un temps d'avance, Benoît Serre, vice-président de l'ANDRH, (Association Nationale des DRH) revient sur les difficultés rencontrées par les ressources humaines pendant la crise sanitaire, et dresse aussi des perspectives sur le monde du travail de demain.

