Emploi : au Mans, la Cravate Solidaire aide les chômeurs à réussir leurs entretiens

Un coup de pouce offert à ceux qui recherchent un emploi : la Cravate Solidaire. Cette association permet à des chômeurs de se procurer un nouveau costume pour leur entretien d'embauche mais surtout de leur redonner confiance face au monde du travail.



La Cravate Solidaire possède 12 antennes locales en France, dont une au Mans. Les locaux de l'association ressemblent à un dressing géant, il y a des centaines de chemises, de costumes, de tailleurs, de chaussures, de cravates, rangés par taille.

Florian, en bas de jogging et baskets, est venu chercher une tenue : "Le but du jeu, vous le connaissez c'est de vous proposer une tenue où vous soyez à l'aise." Maryse, bénévole et conseillère en image, est là pour aider le demandeur d'emploi dans sa recherche. Vêtement, après vêtement, le jeune homme commence sa métamorphose. Les tenues professionnelles sont offertes par des entreprises.

Travailler la tenue et la gestuelle

"La difficulté pour nous, c'est que l'on travaille avec des vêtements qui nous sont apportés", explique Maryse. Après une vingtaine de minutes d'essayage, Florian a trouvé un costume. "Franchement, être en costar ça fait plaisir. Je me sens un peu plus crédible dans mon projet de trouver un boulot", dit le jeune homme en se regardant dans le miroir, un peu ému, un large sourire apparaît sur son visage.



Car, face à un potentiel recruteur, l'apparence vestimentaire compte beaucoup, explique Maryse, la bénévole : "Je pense que la tenue, la gestuelle, sont importantes. Quand on est à l'aise, ça se reflette".



A 27 ans, Florian n'a pas travaillé depuis plusieurs années. Il a vécu, un parcours et une jeunesse chaotique. Il reprend peu à peu confiance en lui. "D'un côté, je me sens un peu rouillé. D'un autre, avoir le costume ça me rappelle de quoi j'étais capable avant. Je ferai plus jamais marche arrière". Aujourd'hui, le jeune homme souhaite travailler dans le secteur de l'aide à la personne. Il espère désormais décrocher un premier entretien d'embauche ces prochains mois.

Simulations d'entretiens professionnels

Car la Cravate solidaire, ce n’est pas seulement un dressing gratuit, un accompagnement à l’entretien d’embauche est aussi proposé. En cravate, chemise blanche sans faux plis, Anthony, 24 ans, s'est longuement préparé à ce rendez-vous. Ce matin, il participe à une simulation d'entretien.



Le bénéficiaire s'installe autour d'une table, face à Céline, spécialiste des ressources humaines. Le jeune homme n'a fait que des stages jusque-là et cherche un premier emploi. Il est testé et évalué durant 45 minutes. "C'était un très beau moment avec un jeune homme très solaire. Il faut croire en toi et en le potentiel que tu as, c'est le tout petit truc à travailler", estime Céline.



L'objectif de ces ateliers est d'apprendre les codes de l'entreprises, les erreurs à éviter, pour mettre toutes les chances de son côté. "Le but c'est qu'il ressorte de la cravate en se disant je vaux quelque chose. Chaque être humain a des capacités, à nous d'aller les chercher."



Anthony a réussi à décrocher, quelques jours plus tard, un emploi dans un magasin de jardinerie. Au Mans, la Cravate Solidaire a déjà accueilli près de 1.000 bénéficiaires. 70% d'entre eux ont retrouvé du travail.