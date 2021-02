Gironde : Michel Duclos, le "Lionel Messi" de la taille de la vigne

publié le 26/02/2021 à 15:05

C'est la traditionnelle période dite de la taille de la vigne et pour l'occasion, partons à la rencontre d’un des plus grands spécialistes mondiaux de cette pratique ancestrale. Il travaille dans les plus grands vignobles de la planète où on s'arrache son savoir-faire : c’est Michel Duclos, le maestro du sécateur. Ce Girondin a découvert la taille de la vigne quand il avait 14 ans. "Mon père m’a dit de venir tailler avec lui, au bout d’un quart d’heure j’allais plus vite que lui. C’était il y a 53 ans." À quoi sert la taille ? "Ça consiste à faire du raisin car si vous ne taillez pas un pied de vigne, au bout de quelques années vous n’avez plus de fruits. C’est 20% du travail de l'année, mais à l’arrivée c’est 80% du résultat."

Avec toujours une même philosophie : considérer la vigne comme un bonzaï. "J’ai un code de taille très précise", confie-t-il. "Il y a quatre critères : la formation, la charge, la répartition dans l’espace et la plus importante à mes yeux, c’est la propreté". Il a une signature qu’il est le seul à mettre en valeur : éliminer énormément des bourgeons, "à peu près 95%, ça étonne beaucoup de gens". Cette précision a valu à Michel plusieurs titres de champion du monde de taille, les Sécateurs d’or.

Michel Duclos en pleine action. Crédit : Benjamin Defosse / RTL

Pas prêt à prendre sa retraite

Michel Duclos explique sa méthode directement aux propriétaires des vignobles et les forme à la taille dans leurs rangs. Illustration avec Annabelle Cruse-Bardinet, propriétaire du château Corbin Saint-Émilion, grand cru classé : "elle est très forte, je lui ai donné mon sécateur, je le donne pas à n’importe qui", assure-t-il. Elle lui rend le compliment : "Michel a des sarments de vigne au bout des mains, la vigne fait partie de lui." François Despagne, un autre propriétaire, a fait appel à lui : "Je lui ai demandé d’intervenir car de jeunes vignes ne se développaient pas comme elles devaient. C’est l’opération la plus longue de l’année."

Michel, c’est "Lionel Messi ou Tiger Woods", selon certains, mais lui se définit autrement : "Je suis un paysan. Mon plaisir, c’est de voir comment fonctionne un pied, pourquoi ça pousse ici et pas là, etc." Il a atteint l’âge de la retraite mais n’est pas prêt à se priver des "clics" de sécateurs qui bercent sa vie depuis plus d’un demi-siècle.