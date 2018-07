Emily Ratajkowski, (encore) nue pour fêter ses 10 millions d'abonnés

publié le 30/12/2016 à 10:42

C'est un cadeau que les fans d'Emily Ratajkowski ne devraient pas oublier de si tôt. Pour fêter ses 10 millons abonnés sur Instagram, le mannequin et actrice américaine n'hésite pas à se mettre à nue. Littéralement. Ou du moins, seulement avec des lunettes de vue vintage. Il est vrai que ce n'est pas très original, la jeune femme postant régulièrement des clichés d'elle (très) légèrement vêtue.



À 25 ans, elle est l'un des mannequins les plus en vogue du moment, et également l'une des plus suivies sur les réseaux sociaux. 10 millions de fans qui ne boudent pas leur plaisir, comme en témoignent les quelques 3.600 commentaires sur cette photo, postée le 28 décembre.

"Ringarde dans ma baignoire, je souris parce que vous êtes maintenant 10 millions à regarder ! Merci merci !", écrit-elle en légende. Après avoir posé nue sur un cheval blanc, puis s'être dénudée pour souhaiter un joyeux Noël à ses fans, on verra ce qu'Emily Ratajkowski réserve pour le cap des 20 millions...

Dork in the tub ¿¿smiling because there are 10 million of you all! Thank you thank you ¿ Une photo publiée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 28 Déc. 2016 à 11h01 PST