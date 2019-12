Égalité femmes-hommes : pourquoi les urinoirs ont été retirés à la gare de Brest ?

publié le 11/12/2019 à 10:30

Désormais, tout le monde devra payer pour faire pipi. La SNCF a retiré les urinoirs de la gare de Brest. Ils étaient jusqu'à leur démontage gratuits, alors que les femmes devaient s'acquitter de 20 centimes pour accéder aux toilettes. La dénonciation de cette inégalité sur Internet a poussé la société de chemin de fer à supprimer les urinoirs, a-t-elle indiqué ce mardi 10 décembre.

"On a décidé d'enlever les urinoirs gratuits pour que l'équité entre femmes et hommes soit respectée", a expliqué à l'AFP la SNCF. Le sujet de l'équité est important et même primordial à la SNCF." Les urinoirs ont été démontés faute de pouvoir entreprendre des travaux plus conséquents afin de rendre l'ensemble payant, a précisé l'entreprise.

Sur Twitter, la SNCF a continué à être apostrophée, les opposants aux démontages estimant que certains hommes allaient dorénavant uriner "sur les murs". Face à cette polémique, la SNCF a tenu à faire savoir que des travaux étaient prévus à la garde de Brest afin de rénover l'espace restauration, mais également les toilettes. Ils devraient débuter prochainement et prendre fin avant les fêtes maritimes de Brest prévues du 10 au 16 juillet.

Merci à la @SNCF de la ville de #Brest pour cette @PepiteSexiste!



🚹 Des urinoirs gratuits pour les hommes

🚺 Des toilettes payantes pour les femmes



Pour faire la même chose...



Merci 🤔😒



Est-ce vraiment votre conception de l'égalité ?#balanceteschiottes #sexismeordinaire pic.twitter.com/NE8FiMYRg5 — Haïdée (@Haidee_010197) 6 octobre 2019

Imbroglio absurde autour des toilettes de la #gare de #Brest...

Au final, tout le monde est pénalisé.https://t.co/bGIGZ19xRx — AUTAN - Usagers Transports Aisne Nord Oise Somme (@AisneNord) 8 décembre 2019