Idées cadeaux Noël 2019 : 3 jeux de société pour plus d'égalité

publié le 02/12/2019 à 06:33

Marre des jeux de société traditionnels ? Envie de mettre une dose d'égalité dans vos parties de cartes ? Ou tout simplement se sensibiliser votre entourage à la cause féministe en vous amusant ? Depuis quelques années, les jeux de société mettant les femmes à l'honneur se multiplient, et Noël est l'occasion idéale pour les offrir à vos proches.

Calqués sur des jeux classiques tels que "Qui est-ce ?" ou le "Time's Up", les jeux de société féministes mettent en lumière les femmes qui ont fait l'histoire ou les personnes aux identités invisibilisées telles que les personnes LGBTQ+. L'occasion de prolonger le sursaut féministe de l'année 2019, tout en partageant un beau moment avec vos proches. Après notre sélection de cadeaux zéro-déchet pour un Noël écologique, voici trois idées cadeaux pour un Noël féministe.

1. "Who's She ?" : qui est-ce ?

"Un jeu de plateau sur des femmes épatantes qui ont changé le monde" : c'est la promesse du "Who's She ?" ("Qui est-elle ?"), version féministe du "Qui est-ce ?". Frida Kahlo, Malala Yousafzai, Serena Williams... Ce jeu de société disponible en six langues, met les femmes puissantes à l'honneur en lieu et place des personnages classiques. "Je voulais le rendre significatif, amusant et durable", confie la créatrice du jeu Zuzia Kozerska-Girard.

Le principe du jeu reste le même : les deux joueurs posent tour à tour des questions pour identifier le personnage (féminin) que l'autre a pioché. Financé par une campagne de financement participatif, le jeu existe en deux éditions : une en carton, et l'autre en bois (plus chère). Des produits dérivés sont également mis en vente sur la boutique en ligne de Playeress, société fondée par Zuzia Kozerska-Girard : des cartes postales et des affiches à gratter.

"Who's She ?", disponible sur Playeress.com à partir de 10 euros.

2. "Bad Bitches Only" : devinettes féministes

"Time's Up" : c'est le nom du mouvement féministe né après l'affaire Weinstein à Hollywood, mais aussi celui d'un jeu de carte devenu un classique des jeux de société. "Bad Bitches Only" propose d'associer l'engagement du premier avec le divertissement du second.

Pourquoi un #jeu #feministe ? Ces chiffres pourront peut-être vous convaincre de la nécessité d'une meilleure représentation des femmes et minorités de genre ! #RepresentationMatters #invisibilisees #feminisme pic.twitter.com/4AxaWmI57b — Gender Games (@playgendergames) May 9, 2019

"La représentation est au cœur des préoccupations de la marque, tout particulièrement celle des groupes les plus invisibilisés femmes racisées, transgenres, lesbiennes et bies, handicapées, grosses, hommes transgenres, personnes non-binaires, etc.", promet le site internet de Play Gender Games, la société fondée par Inès Slim pour commercialiser son jeu.



Comme pour le "Who's She ?" les règles sont les mêmes que celles du jeu original, le "Time's Up" : faire deviner le plus de personnalités possibles à l'aide de mots, de dessins ou de mimes selon les manches. Et pour Noël, la boutique met en ligne des packs spéciaux avec des affiches, des cartes et même des extensions du jeu.



"Bad Bitches Only", disponible sur Playgendergames.com à partir de 19 euros.

3. "The Moon Project" : pour les enfants

Sensibiliser les enfants au féminisme en jouant, c'est possible aussi ! La marque "The Moon Project" créée en 2017, s'est donnée pour objectif de revisiter les jeux de cartes traditionnels en versions non-stéréotypées. Parmi eux : la bataille, le jeu des sept familles et le mémory.

Les 7 familles, le Memory et la Bataille : The Moon Project revisite 3 célèbres jeux à la sauce féministe. Crédit : The Moon Project

"Grâce à nos jeux, on veut faire passer un message fort : quel que soit ton genre, tu peux faire ce que tu veux", confiait Hélène Pierre la créatrice de la marque à RTL en mai 2018. Aujourd'hui, la collection de "The Moon Project" est composée de cinq jeux différents, et la boutique en ligne propose des tasses, des affiches ou encore des t-shirts à l'effigie de femmes qui ont marqué l'histoire comme Simone Veil ou Édith Piaf.



"The Moon Project", disponible sur Themoonproject.games à partir de 9,90 euros.