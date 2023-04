Offrir de nouveaux horizons aux jeunes ruraux : le programme ambitieux de Chemins d’avenirs

En France, plus de 10 millions de jeunes de moins de 20 ans grandissent dans des zones rurales ou des petites communes. Salomé a créé l’association à la suite d’un constat simple : grandir loin des grandes villes comme Paris, Lyon, Bordeaux ne donne pas accès aux mêmes opportunités d’études et de formation. D’abord parce que l'offre y est moins diverse, mais aussi parce que ces jeunes ont intégré l’idée que leur avenir est limité par le nombre de kilomètres qui les sépare d’une grande ville.



Je suis très attaché au territoire mais je me suis rendu compte d’une série d’obstacles que j’ai vécus moi-même. Salomé Berlioux – Chemins d’avenirs

L’association intervient donc dans la vie des jeunes étudiants avant que les barrières imaginaires ou réelles ne les empêchent d’accéder à certains métiers car l’université serait trop loin, les études trop longues ou trop chères. L'objectif est de donner à chaque jeune les meilleures chances de réussite.



Ce n’est pas faire preuve de misérabilisme au contraire ! Ça veut dire penser des dispositifs qui vont permettre aux jeunes d’avoir le choix. Salomé Berlioux – Chemins d’avenirs

Chemins d’avenirs : comment ça marche ?

Chemins d’avenirs propose un accompagnement complet d’au moins un an qui permet aux jeunes de découvrir leur talent et de faire vivre leur potentiel. Ce programme comprend des outils digitaux pour apprendre à se connaître et un mentorat individualisé pour incarner la réalité des métiers auxquels ces jeunes peuvent aspirer.



L’association propose également, en lien avec les établissements scolaires, des formations, des bourses, des sorties culturelles et des découvertes d'entreprises. Aujourd’hui, 5 000 jeunes sont actuellement suivis. Le chiffre est important mais Salomé sait qu’il faut faire beaucoup plus.

Si vous voulez les aider, n'hésitez pas à soutenir Salomé Berlioux et Chemins d’avenirs dans leur mission.



