Label Emmaüs : l’association qui a propulsé les boutiques Emmaüs sur le web

C’est d’abord dans une école de commerce que Maud Sarda a commencé son parcours professionnel, avant de se diriger naturellement vers un grand cabinet conseil où elle a rapidement eu de grandes responsabilités. Alors, le jour où elle se lance dans l’entrepreneuriat, on l’imagine facilement comme créatrice de start-up. Pourtant, Maud a fait tout l’inverse.



Elle décide de créer Label Emmaüs au sein de la communauté Emmaüs, où elle a travaillé. Label Emmaüs, c’est l’anti-modèle d’un site de commerce en ligne bien connu, détenu par l’un des hommes les plus riches de la planète. Pourtant, la promesse est la même que celle d’un e-commerce classique et il y a du choix : des produits pour la maison, les loisirs, des livres, de l’électroménager, des vêtements… Il y a même une garantie satisfait ou remboursé, un paiement sécurisé et un service après-vente assuré par de vraies personnes.



La différence, c’est que le site ne vend que des produits de seconde main, remis en état par des compagnes et des compagnons d’Emmaüs à qui on donne la chance de retrouver une place dans la société.



Je pense qu'Emmaüs porte un projet unique, de faire avec les gens, et pas de faire pour les gens. Maud Sarda - Label Emmaüs

Tous les salariés en insertion sont accompagnés vers une réinsertion durable, sociale et professionnelle et tous les bénéfices dégagés par Label Emmaüs sont investis dans l’activité,

Ce modèle a véritablement bouleversé la vie de centaines de personnes, mais surtout, celle de Maud Sarda. Car si elle n’a jamais eu de "déclic", Maud a toujours été en colère contre les injustices. Elle a toujours su aussi qu’elle passerait sa vie à les combattre, mais elle ne savait pas que ça lui apporterait autant ! Ça donne envie de changer de vie, non ?



