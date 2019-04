iStock / Getty Images Plus

Crédit Image : iStock / Getty Images Plus | Crédit Média : RTL | Date : 23/04/2019

publié le 23/04/2019 à 09:45

Cela paraît complètement fou. Des milliers d'enfants sont privés d'accès à l'école, en France, en 2019. C'est ce qui ressort d'un rapport de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNCDH), que le journal La Croix publie ce mardi 23 avril.



Parmi ces enfants, des cas déjà connus : les enfants roms, de jeunes migrants ou encore des mineurs non accompagnés. Faute de justificatifs de domicile, certains maires refusent de les inscrire à l'école. Le journal rappel que c'est pourtant un droit inconditionnel, garanti à tous ceux âgés de 6 à 16 ans et qui résident sur le territoire national.

Il y a aussi d'autres cas de figure : des enfants à qui on refuse l'accès à l'école faute de moyens. Eu égard au manque d'infrastructures et au manque de personnel, certaines écoles pratiquent la rotation entre élèves. Certains ont classe le matin, d’autres l'après-midi, comme à Mayotte et en Guyane.

10.000 enfants à Mayotte et en Guyane

Dans ces deux territoires français, 10.000 enfants seraient concernés. Une situation d'autant plus inquiétante que dans la majorité des cas, en outre-mer ou en métropole, ces enfants, oubliés du système scolaire, sont tous issus de familles déjà ultra-précarisées.