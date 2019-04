publié le 19/04/2019 à 09:42

À la une ce vendredi 19 avril du Courrier Picard, l'histoire de ces enfants qui ont sauvé leur papa. Ça s'est passé jeudi 18 avril en fin de journée, à Contalmaison dans la Somme.



Régis, le papa bricole sous sa voiture quand brusquement le cric lâche. Il retient alors la voiture d'une main mais "au bout d'un moment, je fatiguais", dit-il. Il demande alors à ses deux enfants Donovan, 11 ans, et Orlanne, 9 ans et demi, d'aller chercher un autre cric à la cave.

Au début, les enfants ne le trouvaient pas. Ils ont peur, mais Régis les laisse "reprendre leurs esprits" et tente de les rassurer. Donovan et Orlanne reviennent quelque minutes plus tard avec l'objet salvateur. "J’avais un peu peur. Orlanne m’a aidé à pomper pour soulever la voiture", raconte le petit garçon. Miracle : quelques minutes plus tard, leur papa est dégagé, sain et sauf.