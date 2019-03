publié le 14/03/2019 à 22:00

Quand les mathématiques deviennent un jeu d'enfant, ou presque. Pour tenter d'enrayer la spirale de l'échec de l'apprentissage des maths, alors que la France occupe la dernière place des pays européens, selon un classement Timss, certains établissements mettent en place des méthodes d'apprentissages originales et ludiques.



C'est le cas de l'école élémentaire Jean Lurçat, à Gennevilliers, où les résultats à l'entrée en classe de 6e sont jugés très encourageants. Dans la classe de CM2, au moment de la correction des exercices, la professeure Messica Soualem utilise un "glisse-nombre".

Elle explique cet outil visuel pour M6 : "Si on veut par exemple multiplier 2,8 par 100, on va expliquer que chaque chiffre va prendre une valeur 100 fois plus grande et dans ce cas on va décaler à chaque fois le chiffre de deux colonnes vers la gauche".

Un apprentissage des maths "très technique"

Autre façon d'apprendre en s'amusant : le rallye mathématique, une compétition entre toutes les classes, organisée notamment dans les Hauts-de-Seine. Au menu, des problèmes sous forme de jeux à résoudre en un temps imparti. Annya est ravie :"c'est plus simple car on est plusieurs à travailler ensemble", affirme-t-elle. "C'est comme si on jouait avec les maths", estime de son côté Ardel.



Ces pratiques préconisées par un rapport parlementaire du député LaREM et mathématicien Cédric Villani, dévoilé en février 2018, devraient peu à peu s'appliquer dans toutes les académies, alors que se tient actuellement la 8e édition de la Semaine des mathématiques, du 11 au 19 mars.



Tout n'est pourtant pas aussi simple, à la base, dans l'apprentissage des maths. "On pense que c'est facile mais en fin de compte c'est très technique. Il y a des objets didactiques et des objets de savoir qui sont compliqués et qu'il faut d'abord maîtriser pour mieux enseigner dans la classe", estime Yannick Meleuc, inspecteur de l'Éducation nationale.