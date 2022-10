ÉDITO - Yann Arthus-Betrand et l'écologie, "c'est l'histoire de la poutre et de la paille"

ÉDITO - Yann Arthus-Betrand et l'écologie, "c'est l'histoire de la poutre et de la paille"

UN POINT C'EST TOUT - Yann Arthus-Betrand et l'écologie, "c'est l'histoire de la poutre et de la paille"

UN POINT C'EST TOUT - Yann Arthus-Betrand et l'écologie, "c'est l'histoire de la poutre et de la paille"

Le Journal du Dimanche a publié le 30 octobre une tribune dans laquelle les signataires demandent aux automobilistes de limiter leur vitesse à 110km/h sur les autoroutes. La présence de l'un d'entre eux a de quoi étonner.

Le texte prend bien soin de préciser que ce n’est pas une énième pétition signée par des vedettes en mal de publicité, qu'il s'agit d'un appel aux bonnes volontés, à lever le pied sur l'autoroute, pour moins de pollution et moins d’argent dépensé à la pompe. Parmi les signataires on trouve un peu de tout : le boulanger Éric Kayser, le militant écolo Cyril Dion mais aussi le photographe Yann Arthus-Bertrand.

Ce dernier a passé toute sa vie à prendre des photos aériennes de la Terre. Il a passé une grande partie de sa vie dans des avions ou des hélicoptères. Yann Arthus-Bertrand qui nous demande d’y aller mollo sur le carburant, c’est comme si Dominique Strauss-Kahn se mettait à vanter les bienfaits de l’abstinence, comme si Sandrine Rousseau sortait un guide sur la cuisson de la viande au barbecue.

Une forme d'infantilisation

Yann Arthus-Bertrand est un militant écolo sincère. Ces dernières années, il a ralenti l’avion et créé une fondation, mais là c’est l’histoire de la poutre et de la paille. Le problème n’est pas le message, mais le messager !

Tout le monde a compris que des mois, et même des années difficiles se présentaient devant nous, mais je ne suis peut-être pas le seul agacé par une forme d’infantilisation. Vous devriez faire pipi sous la douche pour consommer moins d’eau, couper le gaz pour finir la cuisson des pâtes, vous devriez rouler moins vite pour économiser le carburant… On le sait déjà ! Pas besoin d’en faire des tribunes, surtout quand on n’est pas hyper bien placé pour les signer.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info