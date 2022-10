ÉDITO - "Les mines encore en activité sont rares en France", explique François Lenglet

La France rouvre des mines ! Imerys a annoncé, lundi 24 octobre, le lancement d’un projet minier dans le département de l’Allier, dans le centre de la France, visant à produire 34.000 tonnes de lithium par an à terme, sur 75 hectares. Il y aurait de quoi équiper 700.000 batteries de voitures électriques. C’est tout simplement le plus gros projet minier en métropole depuis plus d’un demi-siècle, avec 1.000 emplois directs et indirects, en exploitation à partir de 2028.

Les mines encore en activité sont rares en France. En métropole, des mines de sel de déneigement existent dans l'Est de la France. Le projet de la montagne d'or a été installé en Guyane alors que la Nouvelle-Calédonie s'est spécialisée dans la production de nickel. La plupart des grandes mines françaises ont été fermées dans les années 1970 et 1980. La dernière mine de charbon du Pas-de-Calais a fermé en décembre 1990. Et le régime spécial de retraite des mineurs ne compte plus aujourd’hui que moins de 1.000 cotisants, pour plus de 200.000 retraités.

Les mines attachées au Nord

Le bassin houiller du Pas-de-Calais, l’un des plus grands gisements de charbon d’Europe, a connu son apogée en 1930. Le début de l’exploitation remonte à la moitié du 18e siècle, avec la compagnie des mines d’Anzin, fondée en 1757. Elle deviendra l’une des sociétés les plus prospères de l’époque, un peu comme Tesla aujourd’hui, nourrissant la prospérité de la région.

L’histoire de la mine est évidemment à la fois celle des débuts de l’industrie, de la métallurgie et des luttes sociales, comme l’habitat ouvrier avec les fameux corons. Cette histoire est aussi liée à plusieurs catastrophes, notamment à Courrières où plus de 1.000 personnes sont décédées en 1906.

Pourquoi les mines ont fermé ?

Les mines ont fermé en raison des coûts d'extraction plus élevés qu'ailleurs. La France a voulu se fournir au meilleur prix. Cet épisode a marqué le début de la mondialisation et de la concurrence des pays émergents, condamnant les puits français et, plus largement, les puits européens.

La France connait un petit retour en arrière en raison de la fragmentation de la mondialisation. Sur le marché international, chacun produit pour soi d'abord et pour ses amis. C'est la définition du nouveau monde. Il faut donc produire sur le territoire, une affaire de souveraineté pour réduire notre dépendance. L'État est à la manœuvre. Il concède l'exploitation à des sociétés privées. Tout ce qui est dans le sous-sol du pays lui appartient, même si c'est dans votre jardin.

Un avantage sur le bilan carbone

Produire du lithium en France, c’est utiliser de l’électricité décarbonée, grâce au nucléaire. Ce cas ne s'applique pas pour le lithium chinois ou australien. Pour l'environnement, la mine n'est pas top pour les sols ou pour les nappes phréatiques. Mais les techniques ont beaucoup évolué avec le temps. L'extraction est strictement encadrée. C’est le but du nouveau code minier français qui est en train d’être rédigé. Le premier datait du début des années 1800, il était temps de le dépoussiérer.

