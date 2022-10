ÉDITO - Premier ministre britannique : où sont les Rishi Sunak en France ?

Rishi Sunak, c'est l'émanation de l'élite britannique. Il a un CV long comme le bras, est issu de la bonne bourgeoisie anglaise et est marié avec la fille d'un milliardaire. C'est la première fois qu'un Anglais d'origine indienne devient Premier ministre.

Le fait qu'il soit d'origine indienne ne fait pas de lui le meilleur et peut-être qu'il ne sera plus

là dans trois mois. Mais il n'est pas le seul. À la mairie de Londres, il y a depuis plus de six ans Sadiq Khan, un Anglais d'origine pakistanaise, ce qui est assez inédit pour le souligner, surtout chez les conservateurs.

Il y a maintenant quinze ans, David Cameron a fait un gros boulot pour mettre en avant les femmes et les minorités dans le parti. Certes, le Royaume-Uni est une société communautariste, contrairement à la République française. Mais en France, si on a des ministres issus de l'immigration, c'est plus souvent une question de symbole.

En France on a focalisé sur le combat des femmes - tant mieux. Sur la diversité, les Anglais ont tiré les premiers, depuis longtemps.

