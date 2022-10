DOCUMENT RTL - Chasse : la colère d'un père qui a retrouvé une balle perdue dans la cabane de son fils

"Cette balle aurait pu tuer mon fils." Un nouveau drame lié à la chasse a été évité de peu, dimanche 16 octobre, à Monnetier-Mornex, en Savoie. "J’étais sur ma terrasse avec mon fils de trois ans quand j’ai entendu une détonation. Puis, j’ai senti un craquement du crépi à proximité. Une balle venait de ricocher sur ma façade et est venue se loger dans la cabane en bois de mon fils de trois ans", se remémore le papa, encore sous le coup de l'émotion. "Je pense que cette balle aurait pu tuer mon fils."

Le papa raconte être ensuite monté au niveau du chemin de randonnée qui longe la maison familiale pour interpeller le chasseur à l'origine du tir. "J’ai trouvé ce tireur dans une clairière. Je lui ai pris son arme et je l’ai ramené jusqu’à chez moi pour qu’il puisse constater par lui-même les dégâts", raconte l'homme.

Prévenus par sa femme, les gendarmes se sont également rendu au domicile familial et ont saisi l'arme du chasseur. "Je suis en colère parce qu’on a frôlé la catastrophe. On ne peut pas admettre que quand on est tranquillement chez soi, on puisse être touché par une balle, qu’elle soit perdue ou non", ne décolère pas le papa.

