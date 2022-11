ÉDITO - Allaiter en public : "À chacune de choisir !", lance Alba Ventura

Le coup de gueule de, ce mercredi 16 novembre, est contre cette bibliothécaire de Nice qui a voulu empêcher une femme d'allaiter. Message à tous les prudes et autres agents de la police des mœurs se sentant investis d'une mission divine ou pas : rien n'interdit à une femme d'allaiter où elle le souhaite. Rien. Et lorsque rien n'est interdit, c'est autorisé.

Il y a même une loi en préparation qui va contre-attaquer pour créer un délit d'entrave qui sera puni de 1.500 euros d'amende. Je pourrais vous citer beaucoup d'histoires comme celle de la bibliothèque de Saint-Roch de Nice. Il y a eu le cas du musée du Louvre récemment, Pôle emploi, Disneyland... Quand ce n'est pas au resto ou dans un magasin.

A chaque fois, on demande aux mamans d'arrêter, de sortir, de se mettre à l'abri des regards quand elles ne se font pas insulter ou même agresser. Je ne comprends pas ces réactions. Et pourtant, ce n'est pas une militante de l'allaitement qui vous parle, mais à chacune de choisir. Choisir d'allaiter ou pas, de le faire en public ou pas.

C'est un geste profondément naturel Alba Ventura

La judokate Clarisse Agbegnenou vient de reprendre la préparation pour les Jeux Olympiques et a posté des photos de son bébé en train de téter en plein entraînement. Qu'est-ce qu'il y avait de choquant ? Qu'est-ce qu'il y avait de trivial à allaiter ? C'est un geste profondément naturel.

Et pour finir, je voudrais dire aux gens qui estiment que c'est de l'exhibition sexuelle qu'ils feraient bien de réfléchir à leur propre sexualité. Ça doit se passer dans la tête ou ailleurs. Parce que allaiter n'a rien de sexuel.

